В Волгоградской области начался опасный комариный сезон

На территории Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг лихорадки Западного Нила. С 1999 года в регионе переболело более 1000 человек, в 2023 году зарегистрировано 18 случаев заболевания ЛЗН.
Общество 22.05.2024 08:39
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22.05.2024 08:39
В Волгоградской области после спада воды начался комариный сезон. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредили об опасности инфекций, которые разносятся этими насекомыми. В частности, комары могут заразить волгоградцев лихорадкой Западного Нила, передает V102.RU.
На территории Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг лихорадки Западного Нила. С 1999 года в регионе переболело более 1000 человек, в 2023 году зарегистрировано 18 случаев заболевания ЛЗН.
На территории Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг лихорадки Западного Нила. С 1999 года в регионе переболело более 1000 человек, в 2023 году зарегистрировано 18 случаев заболевания ЛЗН.
Лихорадка Западного Нила - острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, поражением слизистых, воспалением лимфоузлов и даже воспалением мозга. В некоторых случаях заболевание заканчивается летальным исходом. Переносчиками инфекции помимо комаров являются аргасовые, иксодовые и гамазовые клещи.
Справка. Инкубационный период у заразившегося обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель. Среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь.
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