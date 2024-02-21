Общество

Фонд капремонта сэкономит на жителях Волжского в феврале и марте

Общество 21.02.2024 19:37
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21.02.2024 19:37


Жителям Волжского Волгоградской области придет одна платежка за февраль и март 2024 года по оплате капитального ремонта. Как сообщает V102.RU, горожан предупредили, что им нужно сохранить квиток.

— Оплату за февраль собственникам необходимо произвести до 10 марта, оплату за март до 10 апреля, — пояснили в администрации Волжского. — Учитывая, что квитанция за февраль и март будет отправлена одним тиражом, собственникам необходимо сохранить платежный документ за март для своевременной оплаты до 10 апреля.

Уточняется, что собственники могут внести авансовый платеж за март до конца месяца по QR-коду из двойной квитанции. На сайте фонда капремонта опубликована инструкция по оплате. 

Формирование квитка за два месяца на одном листе продиктовано значительным удорожанием бумаги и печати платежных документов. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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