В Волгоградской области патриотическому воспитанию придадут обновлённый лоск и яркость красок. Региональные власти приняли решение направить миллионы рублей на закупку тысяч образцов государственной символики. Соответствующий аукцион был 24 апреля опубликован на Госзакупках.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект контракта, организации, выигравшей электронный аукцион, предстоит поставить в образовательные учреждения 349 уличных флагов, 4 уличных флагштока, 3490 настольных флажков, 349 протокольных флагов России, а также по 349 больших и малых гербов. На эти цели власти выделили 8,8 млн рублей.

Отметим, вся атрибутика должна быть новой, выпущенной в 2023 или 2024 году. Поставить материалы для патриотического воспитания молодёжи подрядчик обязуется в 349 региональных школ в течение трёх месяцев с момента подписания контракта.