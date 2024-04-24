Общество

В Сочи суд отказался оправдать волгоградца, заживо сжегшего друга

Общество 24.04.2024 17:48
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24.04.2024 17:48

24 апреля в Сочи завершилось рассмотрение апелляционной жалобы 30-летнего жителя Волгограда Анатолия Даренского, осужденного за особо жестокое убийство приятеля. Мужчина поправил свое материальное положение, заняв у товарища 115 тыс. рублей, а когда пришло время возвращать долг, принял решение разрешить ситуацию преступным путем – и сжег кредитора. Преступление было совершено 14 ноября 2020 года. 

– Под предлогом возращения средств Даренский пришел домой к другу. Обладая специальными познаниями в области пожарной безопасности в силу того, что ранее обучался в профильном институте, он решил лишить жизни хозяина квартиры путем поджога. Зайдя в жилище к потерпевшему, Даренский привел молодого человека в бессознательное состояние. Для создания алиби с телефона потерпевшего мужчина направил его жене сообщение якобы о полном погашении своего долга перед супругами, после чего поджег диван, где без сознания находился хозяин квартиры, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Обгоревший труп мужчины обнаружили представители экстренных служб, которых вызвали на место ЧП соседи погибшего.

Как выяснилось во время следствия, перед поджогом Анатолий Даренский еще и украл у знакомого 15 тысяч рублей.

Свою вину в убийстве волгоградец не признал и был приговорен судом первой инстанции к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на 1 год 2 месяца. Сегодня приговор присяжных был подтвержден в городе Сочи Третьим апелляционным судом общей юрисдикции.

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