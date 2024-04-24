В Волгограде увековечат память погибшего на СВО рэпера Михаила Садчикова

Память шестерых волгоградцев, погибших на СВО, увековечат в городе-герое. Как сообщили V102.RU в городской думе, такое решение депутаты приняли сегодня, 24 апреля, на заседании городского представительного органа.В память обудет установлена мемориальная доска на здании школы «Созвездие», в которой он учился. С 2019 года Григорий проходил службу в Вооруженных Силах РФ. С 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО. Погиб после продолжительного боя на территории Мариуполя. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ награжден посмертно орденом Мужества.На фасаде школы №1 по ул. Ополченской появится памятная доска в честь кавалера ордена Мужества. Михаил работал в строительной отрасли, увлекался музыкой. Многие волгоградцы знали его как автора и исполнителя талантливых рэп-композиций – молодой человек записывал треки под псевдонимом Миша Дымный. В 2019 году Михаил подписал контракт и ушел служить в 56-ю десантную штурмовую бригаду. Погиб 29 октября 2022 года в Херсонской области. Свою последнюю песню Михаил назвал «Пожар» и посвятил ее жене.Мемориальная доска в память о ефрейторепоявится на фасаде школы № 13 Краснооктябрьского района, где он учился. Получив высшее образование, молодой человек решил связать свою жизнь с военной службой. С 2017 года служил по контракту в ВС РФ. Погиб в апреле 2022 года, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции. За героизм награжден посмертно орденом Мужества.Мемориальную доску установят и на фасаде жилого дома №19 по улице 8-й Воздушной в Дзержинском районе. Здесь жилиУвековечить память погибших героев предложили жильцы дома – их соседи и земляки.Александр Кузьмин был мобилизован осенью 2022 года в составе 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской дивизии. Служил минометчиком. Погиб 24 октября 2022 года.Александр Тюрморезов был мастером спорта и победителем всероссийских первенств по боксу. После армии десять лет прослужил в ВС РФ по контракту с Министерством обороны. Практически с первых дней находился в зоне СВО, отмечен медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, медалью Александра Суворова. Погиб в октябре 2023 года.Службу в ВС РФ имел за плечами и Даниил Юшин. С начала СВО он был волонтером организации «Паучки», а в августе 2023 года подписал контракт с Министерством обороны. Служил в штурмовом отряде 1-го армейского корпуса ДНР. 30 октября 2023 года младший сержант Даниил Юшин погиб.