МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» реорганизуют в МБУ «Южное»

В Волгограде депутаты одобрили преобразование МУП «ДСЭР Советского района Волгограда», которое занимается содержанием и ремонтом дорог, в МБУ «Южное». Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской городской думе.

Соответствующее решение было одобрено на заседаниях профильных комитетов гордумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и транспорту, а также по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству.

Реорганизация, напомним, проходит в соответствии с требованиями 485-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому все муниципальные унитарные предприятия страны должны быть реорганизованы или ликвидированы до 1 января 2025 года. Ранее было принято решение об объединении МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП №7» в единое учреждение на базе электротранспортного предприятия. Кроме того, в начале 2024 года было принято решение о преобразовании в ООО двух МУПов - «Центральный рынок» и «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации».

В гордуме пояснили, что изменение организационно-правовой формы МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» не отразится на деятельности предприятия.

- МБУ «Южное» по-прежнему будет заниматься содержанием, текущим и капитальным ремонтом дорог, тротуаров и искусственных сооружений, механизированной уборкой, озеленением улиц и другими профильными видами деятельности, - уточнили в представительном органе власти.

Отмечается, что по аналогии с действующим в Волгограде МБУ «Северное», за МБУ «Южное» будет закреплено обслуживание южных районов города.

Кроме того, принято решение о преобразовании в МБУ и МУП «Берегоукрепление», которое занимается производством дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ.