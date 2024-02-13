В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»

В Волгограде прорабатывается вопрос об объединении МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП №7» в единое учреждение на базе электротранспортного предприятия, сообщили V102.RU в департаменте городского хозяйства.

Реорганизация пройдет в соответствии с требованиями 485-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому все муниципальные унитарные предприятия страны должны быть реорганизованы или ликвидированы до конца текущего года. Законом предусматривается ряд исключений, в том числе для предприятий общественного электрического транспорта.

Решение о дальнейшей судьбе «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7» должны принять депутаты городской думы.

По мнению специалистов, объединение двух транспортных МУПов позволит сохранить городское автобусное хозяйство, создать ключевое предприятие в сфере муниципальных пассажирских перевозок наземным безрельсовым транспортом и сократить управленческие расходы.

В числе плюсов предстоящего объединения называют также создание единого центра принятия решений и единой ремонтной базы, что повысит эффективность обслуживания подвижного состава.

В департаменте заявляют, что объединение МУПов не приведет к сокращению персонала предприятий, а все имущество предприятий сохранится в муниципальной собственности. Реорганизация, как уверяют чиновники, не повлечет роста стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, что ранее сообщалось о преобразовании в общества с ограниченной ответственностью МУП «Центральный рынок» и МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации». Соответствующие изменения были внесены в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год.