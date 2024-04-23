В Волгограде и Камышине вывезли почти 4000 килограммов мусора





В минувшие выходные на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда и Камышине финишировали «Чистые игры». Как сообщили V102.RU в пресс-службе регоператора, в экоигре приняли участие 115 школьников, студентов, волонтеров и просто неравнодушных жителей. На скорость они собрали пластик, стекло, металл, покрышки и смешанные отходы.

– «Чистые игры» – это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению собранных отходов. За время игры участникам соревнований в Волгограде и Камышине удалось собрать порядка 4 тонн отходов, которые были транспортированы на лицензированные объекты, – пояснили в «ЭкоЦентре».

Победителями экологических соревнований в Волгограде стала команда «Веселые ребята». Второе и третье места заняли команды «Дети маминой подруги» и «КДН». Уже традиционной изюминкой соревнований стал конкурс на поиск необычных «артефактов» и рассказ легенды про них. На этот раз участниками были обнаружены детский батут, очки «Майкла Джексона», хрустальная ёлка. Победителем номинации «Артефакты» была признана команда ВолГАУ с творческой презентацией найденного детского батута.

В Камышине первое место заняла команда «Татарские Богатыри», она же была награждена за лучший артефакт. Второе место забрали «Эколята», третье – команда «Улет».

В ближайшее время серия игр продолжится на территории Волгоградской области: 26 апреля «Чистые игры» пройдут на Набережной в поселке Светлый Яр, а 27 апреля в городе Петров Вал Камышинского района и станице Клетская на территории Родниковой балки.



