Общество

В Волгограде на три года закроют музей «Память»

Общество 22.04.2024 21:30
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22.04.2024 21:30


С 13 мая в Центральном районе Волгограда закроется музей «Память». Уникальная экспозиция, расположенная в подвале ЦУМа и рассказывающая о пленении подразделениями Красной армии фельдмаршала Фридриха Паулюса, вынуждена будет сменить прописку на время реконструкции исторического здания.

- В скором времени здесь расположится современный историко-культурный центр с музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Экспозиция музея «Память» по-прежнему разместится в исторической зоне, где 31 января 1943 года воинами 38-й мотострелковой бригады был пленен личный состав штаба 6-й полевой армии вермахта, в том числе ее командующий, генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Напомним, уникальный музейный кластер будет создан в здании центрального универмага по инициативе региональных властей. Решение было одобрено министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а также президентом России Владимиром Путиным.

Работы по реконструкции сооружения, входящего в федеральный перечень объектов культурного наследия, будут выполнены компанией АО «Приволжтрансстрой». Сдача объекта в эксплуатацию должна состояться в 2027 году.

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