Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской области





Столкновение легкового автомобиля с стоящей на обочине фурой произошло в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 174-м километре автодороги Волгоград-Котельниково-Сальск.

По предварительной информации, 59-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Mercedes.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен с травмами в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области