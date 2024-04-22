Происшествия

Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской области

Происшествия 22.04.2024 11:33
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22.04.2024 11:33


Столкновение легкового автомобиля с стоящей на обочине фурой произошло в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 174-м километре  автодороги Волгоград-Котельниково-Сальск.

По предварительной информации, 59-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Mercedes. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был доставлен с травмами в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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