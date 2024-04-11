Также будет прекращена подача воды в период с 22:00 26 апреля по 6:00 28 апреля в поселке Горьковский Советского района.
В компании пояснили, что отключение воды связано с работами по модернизации трубопроводов в данном районе. Их проведут в рамках планово-предупредительного ремонта для повышение стабильности подачи ресурса.
На этот период специалисты запланировали комплекс ремонтных мероприятий.
В частности, планируется замена задвижек на сетях водопроводно-насосной станции «Горная поляна» – это позволит в будущем контролировать подачу воды абонентам и минимизирует масштабы отключения ресурса при проведении восстановительных работ. Также специалисты проведут ревизию силовых трансформаторов и силовых кабелей на ВНС «Горная поляна». В работах будет задействована специализированная техника «Концессий водоснабжения»,
Аналогичные мероприятия по замене задвижек пройдут и на водоочистной станции М. Горького. Помимо этого, специалисты произведут плановую сезонную промывку резервуаров чистой воды на ВОС М. Горького.
Такие работы невозможно провести, пока системы заполнены водой, пояснили в компании. С полным списком адресов, где временно пропадет вода, можно ознакомиться на сайте «Концессий водоснабжения» в разделе График отключения холодной воды в жилых домах. Дополнительно на сайте будет размещен график подвоза воды к социальным учреждениям и многоквартирным домам.
Добавим, что о необходимости проведения плановых ремонтных работ на трубопроводных участках жители заблаговременно уведомлены управляющими компаниями через письменные объявления, вывешиваемые на дверях в подъездах.