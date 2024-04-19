Общество

«Разрывали морозы и влага»: подрядчик устранил дефекты в отделке здания бывшей «Победы»

Общество 19.04.2024 17:26
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19.04.2024 17:26


В Центральном районе Волгограда завершился гарантийный ремонт здания бывшего кинотеатра «Победа», где после реконструкции разместился кукольный театр. В январе 2024 года, спустя несколько месяцев после сдачи объекта, со стороны Горсада некоторые элементы декоративной отделки фасада оказались повреждены. Как уточнили специалисты, дефекты образовались из-за капризов погоды.



– Основную часть фасада мы отремонтировали в летний период. Нами были полностью демонтированы старые элементы лепнины, отлиты и установлены новые, а также нанесён финальный слой штукатурного покрытия. К сожалению, некоторые работы всё же выпали на осень, когда из-за погодных условий не все отлитые декоративные элементы успели просохнуть. Да, по технологии нами сооружались специальные шатры, ставились тепловые пушки, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. Усугубила ситуацию и богатая на осадки и резкие перепады температуры зима, – рассказал ИА «Высота 102» представитель компании «Приволжтрансстрой» Александр Фролов.

Несмотря на фактическую сдачу сооружения, специалисты продолжали мониторинг объекта и сразу же обнаружили появившиеся дефекты.

– Ещё в начале этого года мы зафиксировали появление небольших повреждений и ещё до составления официальных дефектных ведомостей начали готовиться к ремонту повреждённых элементов. Для этого мы заново их отлили и планировали приступить к установке в благоприятный период времени года. Собственно, работы и начались в марте 2024 года. Чтобы в будущем ничего подобного не повторилось, нами были смонтированы оцинкованные отливы, которые дополнительно защищают фасад и лепнину от атмосферных осадков. В течение лета всё обязательно просохнет, и подобных неприятных ситуаций больше не повторится, – добавил строитель.



Напомним, здание, где в советское время располагался кинотеатр «Победа», признано объектом культурного наследия. Работы по его реконструкции стартовали в 2020 году по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Контракт на работы по итогу аукциона выиграла компания «Приволжтрансстрой». Несмотря на многочисленные сложности, с которыми подрядчик столкнулся на объекте в ходе реконструкции, сдача его состоялась в конце 2023 года точно в срок. В течение пяти ближайших лет строительная организация гарантирует устранение всех возможных дефектов за свой собственный счёт.

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