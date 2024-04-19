Спорт

Волгоградские баскетболистки взяли серебро в чемпионате ЮФО и СКФО

Спорт 19.04.2024 09:34
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19.04.2024 09:34


Баскетболистки волгоградского «Динамо» стали серебряными призерами первенства ЮФО и СКФО. Бело-голубые дошли до финала турнира, но в решающем поединке уступили ростовскому «Пересвету-ЮФУ-2», сообщает V102.RU.
 
В «Финале четырех» в Ессентуках помимо динамовок и дончанок за чемпионство сражались также волгоградский «Атлант» и  СШ по баскетболу из Черкесска. В первом полуфинале фаворитки первенства из «Пересвета» разгромили «Атлант» со счетом 80:38. В составе проигравших самыми результативными стали Арина Филиппова и Мария Романенко, набравшие по восемь очков.
 
В другой паре  между «Динамо» и командой из Черкесска наблюдалась куда более равная борьба с интригой до последнего. Первая четверть осталась за волгоградскими исполнительницами — 22:18, но затем два периода подряд взяли оппонентки и на заключительный перерыв подопечные Татьяны Астафьевой ушли в роли уступающих с разницей в девять баллов.
 
Последний отрезок также был непростым, а динамовкам пришлось проявлять волевые качества, чтобы успеть уйти от поражения. И им это удалось в самой концовке встречи благодаря точному дальнему броску в исполнении Лилии Гришиной. Основное время завершилось вничью — 70:70, поэтому командам пришлось выяснять  вопрос о победителе в дополнительное время. На овертайм сил осталось больше у «Динамо», где они переломили чащу весов в свою пользу и заработали путевку в финал в результате итоговой победы — 85:79. Самой результативной в составе победительниц стала Ксения Шмидт — 26 очков. На один балл меньше набрала Лилия Гришина.
 
В матче за бронзу команда из Черкесска оказалась сильнее «Атланта» в дополнительное время — 88:83. Подопечные Юрия Старцева достойно сражались, но все-таки  для выигрыша им не хватило немного везения. Мария Романенко в составе волгоградского коллектива заработала 20 очков.
 
В решающем сражении за чемпионство встретились баскетболистки «Динамо» и «Пересвета». Большая часть матча оказалась равной. Первая четверть и вовсе завершилась вничью — 19:19. В следующем игровом отрезке ростовский клуб оторвался на расстояние в плюс семь. При этом после большого перерыва бело-голубые не только отыгрались, но и к заключительному периоду лидировали с минимальным перевесом.


К сожалению для волгоградских поклонников баскетбола, сказался короткий состав «Динамо» — всего восемь спортсменок приехали в Ессентуки, что повлияло на физическую готовность и возможность бежать вперед и атаковать большими силами в ключевой момент. «Пересвет» перехватил инициативу в концовке и довел дело до итоговой победы — 69:63. Лилия Гришина в составе серебряных призеров заработала 20 очков.
 
Коллектив с берегов Дона стал чемпионом ЮФО и СКФО нынешнего сезона, но по регламенту соревнований никто из участников первенства в этом году не сможет заработать повышение в классе. В следующем розыгрыше чемпионата эти же клубы снова поведут борьбу за победу в состязаниях. «Динамо» показало достойный результат, выйдя в финал, и теперь наверняка амбиции команды в будущем лишь возрастут, а болельщики смогут снова рассчитывать на борьбу за самые высокие места.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ВРОО «Областная Федерация Баскетбола»

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