Волгоградские баскетболистки взяли серебро в чемпионате ЮФО и СКФО

Баскетболистки волгоградского «Динамо» стали серебряными призерами первенства ЮФО и СКФО. Бело-голубые дошли до финала турнира, но в решающем поединке уступили ростовскому «Пересвету-ЮФУ-2», сообщает V102.RU.В «Финале четырех» в Ессентуках помимо динамовок и дончанок за чемпионство сражались также волгоградский «Атлант» и СШ по баскетболу из Черкесска. В первом полуфинале фаворитки первенства из «Пересвета» разгромили «Атлант» со счетом 80:38. В составе проигравших самыми результативными стали Арина Филиппова и Мария Романенко, набравшие по восемь очков.В другой паре между «Динамо» и командой из Черкесска наблюдалась куда более равная борьба с интригой до последнего. Первая четверть осталась за волгоградскими исполнительницами — 22:18, но затем два периода подряд взяли оппонентки и на заключительный перерыв подопечные Татьяны Астафьевой ушли в роли уступающих с разницей в девять баллов.Последний отрезок также был непростым, а динамовкам пришлось проявлять волевые качества, чтобы успеть уйти от поражения. И им это удалось в самой концовке встречи благодаря точному дальнему броску в исполнении Лилии Гришиной. Основное время завершилось вничью — 70:70, поэтому командам пришлось выяснять вопрос о победителе в дополнительное время. На овертайм сил осталось больше у «Динамо», где они переломили чащу весов в свою пользу и заработали путевку в финал в результате итоговой победы — 85:79. Самой результативной в составе победительниц стала Ксения Шмидт — 26 очков. На один балл меньше набрала Лилия Гришина.В матче за бронзу команда из Черкесска оказалась сильнее «Атланта» в дополнительное время — 88:83. Подопечные Юрия Старцева достойно сражались, но все-таки для выигрыша им не хватило немного везения. Мария Романенко в составе волгоградского коллектива заработала 20 очков.В решающем сражении за чемпионство встретились баскетболистки «Динамо» и «Пересвета». Большая часть матча оказалась равной. Первая четверть и вовсе завершилась вничью — 19:19. В следующем игровом отрезке ростовский клуб оторвался на расстояние в плюс семь. При этом после большого перерыва бело-голубые не только отыгрались, но и к заключительному периоду лидировали с минимальным перевесом.