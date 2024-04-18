В Волгограде снова объявились поджигатели мусорных контейнеров





За последние полтора месяца в Центральном, Дзержинском, Красноармейском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда сожгли дотла 20 мусорных баков. По информации регионального оператора, практически все случаи возгорания произошли в ночное время или ранним утром.

Накануне жительница Тракторозаводского района засняла на видео полыхающую площадку на улице Салтыкова-Щедрина, 34. Огонь полыхал в 4 часа утра.







Звуки горящего и лопающегося пластика разбудили всю семью. Местные жители вызвали службу спасения. Пожар удалось оперативно локализовать и спасти четыре контейнера из пяти.

В Красноармейском районе по улице Удмуртская поджигатели орудуют с регулярной периодичностью. В прошлом году здесь произошло целое «огненное шоу ». Теперь лишились мусорного контейнера и жители дома №36. В Краснооктябрьском районе поджоги произошли на улицах Репина и Штеменко, в Тракторозаводском – на улице Николая Отрады, а в Центральном – на улице Пражская.

Регоператор просит волгоградцев сообщать о фактах поджога и по возможности снимать это на видео. Это позволит оперативно найти и наказать вандалов.



