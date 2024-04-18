Общество

В Волгограде снова объявились поджигатели мусорных контейнеров

Общество 18.04.2024 16:29
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18.04.2024 16:29


За последние полтора месяца в Центральном, Дзержинском, Красноармейском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда сожгли дотла 20 мусорных баков. По информации регионального оператора, практически все случаи возгорания произошли в ночное время или ранним утром.
Накануне жительница Тракторозаводского района засняла на видео полыхающую площадку на улице Салтыкова-Щедрина, 34. Огонь полыхал в 4 часа утра. 


Звуки горящего и лопающегося пластика разбудили всю семью. Местные жители вызвали службу спасения. Пожар удалось оперативно локализовать и спасти четыре контейнера из пяти. 
В Красноармейском районе по улице Удмуртская поджигатели орудуют с регулярной периодичностью. В прошлом году здесь произошло целое «огненное шоу». Теперь лишились мусорного контейнера и жители дома №36. В Краснооктябрьском районе поджоги произошли на улицах Репина и Штеменко, в Тракторозаводском – на улице Николая Отрады, а в Центральном – на улице Пражская.
Регоператор просит волгоградцев сообщать о фактах поджога и по возможности снимать это на видео. Это позволит оперативно найти и наказать вандалов.

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