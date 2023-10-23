В Волгограде поджигатели мусорных баков поймали нездоровый азарт

В Центральном и Красноармейском районах Волгограда зафиксирована серия поджогов на мусорных площадках. По информации регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «ЭкоЦентр» – всего за два месяца неизвестные сожгли 25 пластиковых контейнеров на двух улицах.

Так, на улице Удмуртской в Красноармейском районе «огненные шоу» на контейнерных площадках происходят с периодичностью в несколько дней.

– На двух расположенных поблизости площадках на ул. Удмуртская, 23 и Удмуртская, 29 мусорные баки поджигали пять раз, – рассказывают в компании. – За последние три недели здесь полностью уничтожены 17 контейнеров.

В Центральном районе дважды горели контейнеры во дворе на проспекте Ленина, который образуют дома №№ 33 и 35. В итоге действий злоумышленников здесь сгорел восемь контейнеров.

– Заявление о поджоге направлено в отдел полиции для проведения проверки и привлечения к ответственности поджигателей. Только по данным фактам причинен ущерб на сумму порядка 300 тысяч рублей, – сообщают в пресс-службе регоператора.

Как подчеркивает заместитель директора филиала «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев, в первую очередь от таких действий страдают жители. Он также обращается к волгоградцам с призывом сообщать о фактах поджогов, снимать нарушения на видео и прислать информацию на почту регоператора или в соцсети. Это позволит оперативно найти и наказать вандалов.

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