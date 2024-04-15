



15 апреля в Волжском начались очные занятия для школьников, эвакуированных в Волгоградскую область из Белгорода. До конца учебного года ребята будут осваивать образовательную программу в школе № 5.

- Сегодня школьники из Белгорода стали участниками торжественной линейки – ребята были представлены своим одноклассникам и рассказали волжанам о своем городе. Первым уроком стали «Разговоры о важном», посвященные Дню космонавтики, - уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

Образовательное учреждение было построено в прошлом 2023 году и рассчитано на 1000 мест, поэтому без труда смогло принять 54 ребёнка. Ещё 46 школьников захотели продолжить обучение в привычном для себя дистанционном формате вместе с оставшимися в Белгороде одноклассниками и учителями. Для них на площадке одного из региональных лагерей отдыха, где ребята проживают, были оборудованы компьютерные классы, оснащённые всем необходимым для проведения онлайн-занятий.

При этом власти готовы идти навстречу школьникам и их родителям и в случае необходимости оперативно перевести детей как на очный формат обучения, так и в дистанционный.

Напомним, сотня белгородских школьников прибыла в Волгоградскую область 4 апреля. Их приезд выпал на каникулы, поэтому в свободное время ребята смогли познакомиться со многими достопримечательностями Волгограда.