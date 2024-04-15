Траты волгоградцев на еду и рестораны выросли до 27 тысяч





Уровень потребительского спроса и траты населения за 2023 год в субъектах РФ оценили аналитики РИА Рейтинга. Как сообщает V102.RU, в Волгоградской области, которой определили 20-е место в рейтинге, потребительский спрос вырос в регионе на 7,9% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Среднедушевые и среднемесячные потребительские траты населения региона составили в прошлом году 27,9 тысячи рублей.

Уровень потребительского спроса и траты населения за 2023 год в субъектах РФ оценили аналитики РИА Рейтинга. Как сообщает V102.RU, в Волгоградской области, которой определили 20-е место в рейтинге, потребительский спрос вырос в регионе на 7,9% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Среднедушевые и среднемесячные потребительские траты населения региона составили в прошлом году 27,9 тысячи рублей.

Самый большой рост спроса в прошедшем году отмечался в Республике Ингушетия, где по расчетам РИА Новости, он увеличился на 17,2%. Также достаточно заметно спрос вырос в Тюменской области (+14,8%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Республика Адыгея и Ставропольский край - рост на 12,4% в каждом регионе.Негативная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе и в Брянской области. Например, в Ненецком автономном округе траты на услуги снизились за год на 11%, а в Брянской области розничная торговля упала на 2,4%.В целом по России потребительский спрос в России увеличился на 6,2%. В рамках исследования этот показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.