В Среднеахтубинском районе Волгоградской области от отравления газом скончалась 14-летняя школьница. Трагедия произошла в частном доме по улице Самарской, 14 в Краснослободске, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все случилось вечером 11 апреля. Тело девочки нашли около половины седьмого. В больницу № 25 из ЦРБ Краснослободска доставили с отравлением газом малолетнюю сестру скончавшейся. Двухлетняя девочка находится в токсикологическом отделении, — рассказал источник.

Как стало известно «Высоте 102», трагедия произошла в многодетной семье. Ни 30-летняя мать, ни ее погибшая дочь на специализированных учетах ранее не состояли.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос информагентства по поводу пострадавшего ребенка пояснили следующее:

— По информации медицинской организации, пациент доставлен в отделение острых отравлений больницы № 25, прокомментировали в облздраве. — Состояние средней степени тяжести.

Напомним, перед судом в Волгограде предстанет 24-летний уроженец одной из стран СНГ, который устанавливал газовую колонку в квартире и едва не погубил женщину с двумя детьми. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в России ввели штраф до полумиллиона за самовольную замену плит и колонок.

Фото: архив ИА «Высота 102»