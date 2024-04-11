Общество

Расписание волгоградских электричек изменят с 12 апреля из-за планового ремонта

Общество 11.04.2024 12:35
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11.04.2024 12:35


В Волгоградской области расписание пригородных поездов в петроввальском направлении изменят с 12 по 15 апреля в связи с плановым железнодорожным ремонтом на перегоне Бердия – Иловля-2, сообщили V102.RU в отделении Приволжской железной дороги. 

Поезд №6814 Петров Вал – Волгоград-1 отправится 12 и 13 апреля со ст. Петров Вал в 5:48 (раньше на 5 минут), прибудет на конечную ст. Волгоград-1 согласно действующему расписанию в 9:20.

Уже 13 и 14 апреля в том же направлении поезд №6806 отправится со ст. Петров Вал в 14:46 (раньше на 19 минут) и прибудет на конечную ст. Волгоград-1 согласно действующему расписанию в 18:32.

В эти же даты поезд №6809 Волгоград-1 – Петров Вал отправится со ст. Волгоград-1 в 7:24 согласно действующему расписанию, со станций на участке Кондраши – Соломатино будет отправляться позже на 4 минуты, на конечную ст. Петров Вал прибудет без изменений в 10:51.

Электричка №6813 Волгоград-1 – Петров Вал 12 и 15 апреля отправится со ст. Волгоград-1 в 16:30 согласно действующему расписанию, со станций на участке Кондраши –Соломатино будет отправляться позже на 4 минуты, на конечную ст. Петров Вал прибудет без изменений в 19:56.

Фото: пресс-служба Приволжской железной дороги

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