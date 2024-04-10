Аудиторы проверят траты фонда капремонта в Волгоградской области

В фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области пройдет аудиторская проверка деятельности за 2023 год, передает V102.RU со ссылкой на приказ профильного комитета областной администрации.

Ежегодный обязательный аудит этой организации утвержден региональным законодательством. Компанию, которая изучить финансово-хозяйственную деятельность фонда, расходы, проверить соответствие бухгалтерской отчетности фонда действующему законодательству и другие показатели определят в ходе конкурсного отбора.

Напомним, что в 2023 году в фонде капремонта Волгоградской области произошла смена руководства. Новым гендиректором по итогам конкурса стал Василий Каменских, который ранее работал в должности первого зама.