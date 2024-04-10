В Волгоградской области вводят запрет на движение грузовиков в жару

В Волгоградской области вводят временный запрет на движение большегрузов в летний период 2024 года на дорогах регионального, межмунициапального, а также местного значения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа с 10-00 ч. до 22-00 ч. в случае, если дневная температура воздуха превысит 32 градуса.



Такие меры вводятся ради сохранности трасс, которые и без нагрузки подвергаются негативному воздействию из-за жары.

Водителей предупредят об ограничениях с помощью знаков, а также доведут до них информацию о возможных маршрутах объезда.

