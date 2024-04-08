В Волгограде новую станцию микрофильтрации подключат к канализационной сети





В Волгограде на острове Голодном подходит к завершению очередной этап модернизации очистных сооружений. На днях специалисты должны завершить подключение новой станции микрофильтрации к уже функционирующим комплексам очистки городских сточных вод.

- Сейчас ведутся работы по врезке трубопроводов станции в коммуникации действующего блока очистных сооружений и станции ультрафиолетового обеззараживания. После подключения и соответствующих испытаний станция начнет доочищать воду, поступающую с уже работающих сооружений. Это позволит повысить эффективность очистки воды, поступающей в Волгу, еще до того, как будет завершено строительство всего нового комплекса биоочистки, - рассказала ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

По информации городских властей, при возведении комплекса микрофильтрации одно из ростовских предприятий специально разработало уникальное оборудование, заменяющее важные импортные комплектующие. Отечественные технологии должны помочь снизить эксплуатационные издержки и повысить надёжность обслуживания нового комплекса.

Отметим, очистные сооружения на острове Голодном – важнейший объект коммунальной инфраструктуры Волгограда. Он отвечает за фильтрацию стоков поступающих с шести районов города.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда