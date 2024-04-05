



В Волгоградской области продолжаются облавы на браконьеров. Только лишь за первые апрельские дни инспекторы рыбоохраны совместно с полицейскими задержали правонарушителей на территории сразу двух муниципальных районов.

Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на Нижнечирскую инспекцию рыбоохраны, в Суровикинском районе на реке Чир зафиксирован 1 эпизод браконьерства. Ещё три факта незаконного вылова рыбы выявлены в реке Аксенец, в районе х. Попов и на реке Цимла, в районе х. Нижнегнутов. Кроме того, в районе х. Пристеновский, была задержана группа лиц, осуществляющих вылов на реке Солоная.

Отметим, в общей сложности у задержанных были изъяты 9 сетей, 4 лодки и 94 кг улова. По оценке специалистов, суммарный ущерб водным объектам превысил 49 тыс. рублей. На браконьеров составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ. Преступникам может грозить до 5 лет тюрьмы.

Фото: Нижнечирская инспекция рыбоохраны