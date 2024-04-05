В руководстве Дзержинского райсуда Волгограда произошли перемены

5 апреля в Дзержинском районном суде состоялось совещание, на котором председатель Андрей Клыков представил подчинённым своего нового заместителя Юлию Стрепетову, назначенную на должность указом Владимира Путина.
Отметим, специалист ранее работала секретарем судебного заседания и помощником судьи в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, а также помощником судьи Волгоградского областного суда. В 2019 году была назначена на должность судьи Городищенского района Волгоградской области.
Фото: Дзержинский районный суд г. Волгограда