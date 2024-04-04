В Волгограде за 600 тысяч очистят и подкрасят мемориал на Лысой горе





МБУ «Жилищно-Коммунальное Хозяйство Советского Района Волгограда» планирует потратить не более 607 354 рублей 61 копейки на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 64-й армии, погибших в период Сталинградской битвы» на Лысой горе. Работы должны провести весной 2024 года.

Подрядчику, который будет определен по итогу конкурса в ближайшее время, предстоит очистить от загрязнений бетонную поверхность надгробной плиты, привести в порядок штукатурное покрытие обелиска, очистить изображение Ордена Отечественной войны от старой краски и при помощи специального состава заделать сколы, а также другие виды работ.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что из регионального бюджета Волгограду в этом году будет выделено 11,7 млн рублей на ремонт воинских захоронений. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Средства также будут направлены на приведение в порядок мемориалов и в других населенных пунктах. Больше всего – 12,2 млн рублей – получит на восстановительные работы Россошинское сельское поселение.