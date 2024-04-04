Общество 04.04.2024 14:05
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04.04.2024 14:05
Волгоградскому предпринимателю не удалось в суде оспорить предостережение Россельхознадзора, выданного в связи с выявленными нарушениями. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении ведомства, в конце 2022 года ИП Коваль Н.В. был уличен в поставке говядины неизвестного происхождения социальным учреждениям. Кроме того, по результатам мониторинга данных системы «Меркурий» специалисты установили факт продления срока годности 121,5 кг мяса.Однако бизнесмен не согласился с выданным в его адрес предостережением и обжаловал его в арбитражном суде Волгоградской области, который встал на сторону Россельхознадзора. Правоту ведомства подтвердили и другие суды – апелляционной и кассационной инстанций.
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