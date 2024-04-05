В Волгоградской области 125 млн рублей потратят на капремонт лицея





В Калачёвском районе Волгоградской области в течение ближайших двух лет приведут в порядок здание «Октябрьского лицея». Накануне власти объявили о поиске подрядной организации.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, компании, победившей в тендере, предстоит заменить электросети, стояки водоснабжения и водоотведения, отопительную систему, включая установку новых батарей.

Также специалистам нужно будет произвести внутренние строительные работы и косметический ремонт учебных помещений. На эти цели из бюджета выделено 125,5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 апреля. В случае подписания контракта подрядчик должен будет завершить капитальный ремонт до конца 2025 года.