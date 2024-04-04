Общество

У депутатов Волгоградской облдумы возникло 8 вопросов к губернатору

Общество 04.04.2024 10:51
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04.04.2024 10:51


Депутаты облдумы подготовили перечень вопросов губернатору Андрею Бочарову, которые будут переданы главе региона по итогам деятельности администрации Волгоградской области за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте регпарламента, всего в списке – 8 вопросов на различные темы.

В частности, депутатов интересует реализация мер социальной поддержки граждан, участвующих в СВО, и членов их семей, освещение улично-дорожной сети населенных пунктов, подготовка квалифицированных специалистов в различных секторах экономики, в том числе в агропромышленном комплексе.

Два вопроса касаются медицины – развития реабилитации в здравоохранении, а также перспективы оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще два вопроса посвящены социалке. Народные избранники намерены поинтересоваться у губернатора мерами социальной поддержки многодетных семей. Волнуют их и действия региональных властей по стабилизации розничных цен на товары первой необходимости.

Интересно, что в 2023 году список тем, которые были переданы главе региона в качестве вопросов, был гораздо скромнее – в нем насчитывалось всего лишь 6 пунктов. В 2022 году депутаты решились аж на 11 вопросов губернатору.

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