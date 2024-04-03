Общество

Воевавший с бандеровцами 97-летний участник ВОВ скончался под Волгоградом

Общество 03.04.2024 08:37
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03.04.2024 08:37


В Николаевском районе Волгоградской области скончался последний непосредственный участник боев в Великой Отечественной войне Владимир Александрович Бруславский, проживавший в этом муниципалитете. Эту печальную новость сообщила глава Николаевского района Анжелика Гребенникова, передает V102.RU.
Владимир Бруславский ушел на войну в 1944 году 17-летним юношей. Его направили на  Западную Украину в учебный стрелковый полк, где он прошел курсы по подготовке младших командиров для действующей армии. С 1945 по 1947 годы Владимир Александрович участвовал в боевых действиях по уничтожению бандеровских банд. В 1946-ом году ветеран получил звание младшего лейтенанта. За свои заслуги перед Родиной Владимир Александрович был награждён Орденом Отечественной войны ll степени и другими медалями.  

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