Президент РФ Владимир Путин предложил кабинету министров не учитывать суммы единовременной матпомощи для участников спецоперации при предоставлении отдельных мер соцподдержки, сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Кремля, доходы и суммы единовременной материальной помощи из средств федеральной казны, региональных бюджетов, местных бюджетов и иных источников, выплачиваемых участникам спецоперации, в том числе заключившим контракты с ВС РФ в рядах добровольцев в составе ВС РФ или войск нацгвардии, не должны учитываться при принятии решений о предоставлении отдельных мер соцподдержки, а равно об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании соцконтракта.

Уточняется, что ответственным указан премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения указан как 27 апреля 2024 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»