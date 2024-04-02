В Волгограде с матери двоих детей взыскали 600 тысяч за долю экс-супруга в общем доме





Приставы взыскали 600 тысяч рублей с жительницы Волгограда, которая не хотела делиться совместно нажитым имуществом с бывшим мужем. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, помимо выплаченной доли, матери двоих детей пришлось также заплатить штраф в размере 42 тысяч рублей.

В браке супруги приобрели дом в общую собственность. Поскольку площадь жилья была небольшой, каждому члену семьи досталась доля значительно меньше нормы, которая установлена на одного человека.

Когда при разводе стал вопрос о разделе имущества, бывший супруг обратился в суд с заявлением о признании доли жилплощади незначительной с последующей ее передачей в собственность жены. Взамен он попросил суд обязать женщину выплатить денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Однако волгоградка не захотела добровольно исполнять решение суда.

- В рамках исполнительного производства сотрудник органа принудительного исполнения применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах и доходы, а также вынес постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении имущества, - сообщили в ведомстве. - Меры принудительного исполнения позволили взыскать сумму долга в полном объеме.