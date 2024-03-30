В Волгоградской области начали просыпаться змеи





Вестниками по-настоящему теплой весны в Волгоградской области становятся выходящие из спячки змеи. Причём, встретить разомлевших на солнце рептилий горожане могут не только на безлюдных пустырях, но и в оживленных парках.

Доверившись переменчивой мартовской погоде, в этом году змеи слегка опередили привычный график. Однако раннее пробуждение рискует обернуться для них проблемами с пищей.

– В Волгоградской области резко потеплело – в выходные в регионе обещают до +17 градусов. Пригревшись на солнце, в каких-то районах змеи уже сейчас могут выходить из спячки. Правда, из-за такого раннего пробуждения они рискуют столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, в регионе еще ожидаются кратковременные заморозки, а, во- вторых, сейчас для рептилий маловато пищи, - рассказывает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. – Но придется потерпеть и поголодать – всему свое время.

Шумный и полный опасностей мегаполис - не лучшее место обитания для змей. Однако избыток укромных уголков и изобилие пищи с лихвой перекрывают все минусы городской жизни.

– Змей почти что устроил человеческий образ жизни – за исключением нашего беспокоящего присутствия, конечно же, – иронизирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Специально к людям они не стремятся, но их привлекают нарушенные местообитания, пустыри и парки. Они также неплохо приспасабливаются к городским коммуникациями. Из-за нашей неопрятности в городе активно размножается и кормовая база для рептилий – птицы и грызуны.





До подъездов жилых домов обитающие в регионе змеи добираются крайне редко – тут им попросту некомфортно. А вот на дачных участках они становятся совсем не редкими гостями.

– Змеи практически не перемещаются по открытым пространствам в городе. Здесь их поджидает немало опасностей – от оживленных магистралей и спешащих машин до ворон, кошек и собак. Обычно они пробираются по траве или щелям, а ночью выходят на охоту, - продолжает кандидат биологических наук. – И все же, пригревшись на солнце, уж или полоз может нарушить свою конспирацию и заснуть прямо на дороге: в тепле им проще переваривать пищу.

При встрече с пресмыкающимися биолог советует волгоградцам не впадать в панику и не вступать с ней в битву до первой крови. Николай Онистратенко уверяет, что сама змея решится на нападение лишь в крайних случаях.

– Змеи не то чтобы боятся человека, они его просто не любят. И чаще всего, услышав топот или шум, они добровольно уползут. Скажем, если вы постоянно суетитесь на приусадебном участке или прибираетесь по дому, змея будет недовольна и, скорее всего, откочует подальше. В случае, когда она не видит пути к отступлению, слишком наелась и потеряла подвижность, она может попытаться прогнать вас сама. Несмотря на это, я все-таки советую избежать контакта или выгнать незванную гостью шумом, суетой, палкой, - настаивает биолог. - Бить или тем более убивать змею – жестоко и нецелесообразно. Ядовитыми в нашей регионе являются только гадюки. Те два вида, что встречаются в Волгоградской области, своим укусом могут вызвать острую боль, воспаление, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и почек. Однако здорового человека такой укус, скорее всего, не убьет. Что касается ужей и полозов, то они страшно шипят и достаточно больно кусают, но не представляют смертельной опасности для человека. И порой люди даже привечают змей - я говорю не только про Индию, где традиционная культура использовала тех же кобр, как борцов с обилием грызунов. У нас на даче в свое время змеи жили в дворах и охотились на крыс и мышей. Численность самих пресмыкающихся регулировали милые колючие ёжики, которых мы тоже с радостью встречали на своем участке. Я уверен, что в любой ситуации можно найти приемлемое решение, исключающее опасность как для человека, так и для природы.

Виктория Чумакова

Фото: ИА «Высота 102