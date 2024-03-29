Общество

На севере Волгограда нашли 19 снарядов времен ВОВ

Общество 29.03.2024 20:44
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29.03.2024 20:44


В Тракторозаводском районе Волгограда накануне обнаружили больше десятка снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— На стройплощадке по улице Тракторостроителей, 35 нашли 19 артиллерийских снарядов, — рассказал источник. 

Уточняется, что информация об опасной находке была передана в экстренные службы. Согласно инструкции, площадку огородили и взяли под охрану. Специалисты устанавливают тип найденных боеприпасов.  

Напомним, что в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снаряд. Инцидент произошел в Иловлинском районе в 100 метрах севернее от хутора Тары.

Скриншот: Google Maps 

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