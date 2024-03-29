На севере Волгограда нашли 19 снарядов времен ВОВ

В Тракторозаводском районе Волгограда накануне обнаружили больше десятка снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— На стройплощадке по улице Тракторостроителей, 35 нашли 19 артиллерийских снарядов, — рассказал источник.

Уточняется, что информация об опасной находке была передана в экстренные службы. Согласно инструкции, площадку огородили и взяли под охрану. Специалисты устанавливают тип найденных боеприпасов.

Напомним, что в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снаряд. Инцидент произошел в Иловлинском районе в 100 метрах севернее от хутора Тары.

Скриншот: Google Maps