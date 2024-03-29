

Главу Серафимовичского района Волгоградской области Татьяну Ильину привлекли к административной ответственности. После прокурорской проверки чиновнице придется заплатить штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Так, по информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, в администрацию Серафимовичского района обратилась женщина по вопросу несогласия с назначением директора муниципального учреждения. Кроме того, женщина подняла в своем обращении вопросы благоустройства. Однако же глава района не сочла нужным отвечать на обращение.

– Вопреки требованиям законодательства органом местного самоуправления проверка доводов обращения фактически не организована, ответ заявителю не направлен, – сообщает Черединина.

Постановлением мирового судьи судебного участка №49 за указанное правонарушение Ильиной назначен штраф размере 5 тыс. рублей.

Накануне сообщалось о том, что в Серафимовичском районе готовится рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Сергея Пономарева и его первого заместителя Натальи Анисимовой. Бывшие чиновники идут под суд за мошенничество и превышение должностных полномочий.





Фото: администрация города Серафимович