Общество

В Волгоградской области до 20 тысяч снизилось число бездомных собак

Общество 28.03.2024 21:52
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28.03.2024 21:52


В Волгоградской области за 5 лет удалось снизить количество бездомных животных. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии, если в 2018 году в регионе насчитывалось более 30 тысяч безнадзорных животных, то за прошедшие годы их количество сократилось на 10 тысяч.
При этом процедуры, включающие отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск в среду обитания,  прошли в целом более 50% животных.
Снижению  численности бездомышей способствует стерилизация и ужесточение требований к содержанию домашних питомцев, а также их выгулу. Так, в 2023 году отловлены, пробиркованы и стерилизованы более 5,3 тысячи особей, подчеркнули в комитете ветеринарии.


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