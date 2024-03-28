Потепление до +17 ожидает Волгоградскую область

Общество 28.03.2024 08:18
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28.03.2024 08:18
В Волгоградской области к выходным воздух прогреется до +17 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, выдали в Волгоградском ЦГМС. Сегодня, 28 марта, в регионе потеплеет до +13, но ясную солнечную погоду испортит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.Тем не менее, температура воздуха продолжит подниматься и к субботе, 30 марта, достигнет 17 градусов. В этот же день в области пройдет теплый весенний дождь. Осадки ожидаются и в областном центре, где в ближайшие дни также существенно потеплеет.
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