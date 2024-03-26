В Волгоградском аэропорту задержали пакистанца с элитным табаком из Египта, ОАЭ и Иордании





В Волгограде сотрудники таможни задержали в аэропорту гражданина Палестины. Мужчина пытался ввезти в Россию 3,8 кг элитного табака из Египта, ОАЭ и Иордании. В общей сложности инспекторами были обнаружены 19 пачек курительной смеси.

- В объяснении 40-летний мужчина подчеркнул, что закупил табак в дьюти-фри в Стамбуле исключительно для себя, поскольку является любителем ароматного дыма, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ.

Напомним, один пассажир имеет право ввести в Россию не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака. В настоящее время, незаконно ввезённые гражданином Палестины табачные изделия изъяты.

По информации таможни, в 2024 году в аэропортах Волгограда и Астрахани зафиксированы 14 случаев незаконного перемещения табачных изделий через границу. Специалисты изъяли порядка 11 кг табака и около 6 тысяч сигарет.