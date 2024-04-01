Общество

Антисанитария и расползающиеся стены: в Волгограде УК подводит дом к аварийности

Общество 01.04.2024 21:21
0
01.04.2024 21:21

В Дзержинском районе Волгограда вот уже несколько лет жильцы пытаются заставить управляющую компанию привести в надлежащее состояние инженерные сети дома. Подвал серийной двухэтажки № 4 на ул. Мелиораторов посёлка Водстрой находится в затопленном состоянии. Из-за воздействия влаги дом начал стремительно покрываться трещинами.



- Проблема с канализацией обострилась ещё несколько лет назад. Коммуникации постоянно текли, наполняя подвал нечистотами. Жильцы постоянно жаловались, но управляющая компания не предпринимала никаких мер, — рассказал ИА «Высота 102» председатель многоквартирного дома Алексей Болгов.

По словам собственника, в 2023 году двухэтажку забрала в обслуживание управляющая компания «Жемчужина». Представители организации поначалу пообещали привести все внутридомовое хозяйство в порядок, но за прошедшее время мало что изменилось.

- Лишь в декабре прошлого года специалисты приступили к замене канализационной линии. Как выяснилось, все наши беды были из-за забитой и деформирующейся чугунной трубы, которая соединяла внутридомовую канализации с магистральной линией. Работы производились под руководством мастера Ольги Смолиновой. Всё бы ничего, но взамен аварийной специалисты уложили на двухметровую глубину обычную, тонкостенную полипропиленовую трубу, используемую исключительно для внутриквартирных работ. Естественно, что в скором времени она не выдержала веса земли и обрушилась, — отметил собственник.


На сегодняшний день ситуация в доме сложилась патовая. С декабря месяца подвал сооружения фактически используется как временный накопитель канализационных стоков. Здесь неделями скапливаются фекальные массы, после чего обслуживающая организации опорожняет подвал, и процесс наполнения начинается вновь. Мало того, что волгоградцы живут в антисанитарных условиях, задыхаясь от невыносимой вони, так ещё и недавно по дому пошли трещины.

- У нас стены деформируются. У моих соседей входные двери не закрываются, оконные рамы отходят. Мы же неоднократно предупреждали, оставляли заявки, жаловались, молили о помощи, но, похоже, наш дом сознательно доводят до аварийного состояния, — сетует Алексей Болгов.

Как оно часто и бывает, коммунальная беда никогда не приходит одна. По словам жильцов, сейчас начал проседать фундамент. Кроме того, ускорился выход из строя и без того отслуживших свой срок коммунальных сетей водо и теплоснабжения.

- Из-за воздействия коммунальных стоков все трубопроводы ржавые и текут. Неровен час, могут и они прорваться. Что делать в сложившейся ситуации, не знаем. Уже и подавали в суд на коммунальщиков, и пытались воздействовать на УК через «Концессии водоснабжения», но ситуация не меняется, — констатирует волгоградец.

На официальный информационный запрос редакции ИА «Высота 102», управляющая компания сообщила, что сейчас в доме ведутся ремонтные работы. При этом собственник сами виноваты в своих проблемах.

- При осмотре инженерных сетей МКД было обнаружено, что собственником квартиры № 12, самостоятельно при ремонте своей канализационной трубы, была нарушена схема канализационной системы, а именно негерметично закреплен переход канализационной трубы собственника квартиры в общедомовую, а также нарушен уклон канализационной магистрали. В связи с этим в многоквартирном доме № 4 по ул. Мелиораторов было систематическое затопление приямков. По данному факту управляющей компанией был составлен акт о нарушении в использовании общедомовых инженерных сетей. В настоящее время осуществлено откачивание воды из приямков, — говорится в официальном ответе УК «Жемчужина».

Однако жильцы скептически относятся к результативности производимых коммунальщиками манипуляций. Собственники уверены, что локальные засоры не могли вызвать столь серьёзных затоплений подвала, и без замены участка канализационной трубы от дома до магистральной канализационной сети решить ситуацию не получится.

В свою очередь, муниципальный жилищный надзор сообщил, что также получил от управляющей компании отчёт о проделанных работах. Ситуация с состоянием канализационной сети дома взята инспекторами на контроль. При этом специалисты подчеркнули, что если бы собственники своевременно обратились с письменной жалобой, у муниципального жилищного надзора было бы больше возможностей для своевременного реагирования на ситуацию.


При этом даже если причину подтоплений коллективными усилиями надзорных структур, управляющей компании и собственников всё же удастся решить, как остановить стремительное расползание по дому трещин — непонятно. В ближайшее время собственники планируют обратиться в Госжилнадзор и прокуратуру с просьбой проверить здание на предмет признаков аварийности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2024 21:51
Общество 01.04.2024 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 20:27
Общество 01.04.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 19:32
Общество 01.04.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 18:50
Общество 01.04.2024 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 18:16
Общество 01.04.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:49
Общество 01.04.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:40
Общество 01.04.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:05
Общество 01.04.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:02
Общество 01.04.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 13:26
Общество 01.04.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 13:06
Общество 01.04.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 12:48
Общество 01.04.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 11:48
Общество 01.04.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 11:36
Общество 01.04.2024 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2024 10:28
Общество 01.04.2024 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО артиллеристомСмотреть фотографии
21:21
Антисанитария и расползающиеся стены: в Волгограде УК подводит дом к аварийностиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:00
«Динамо-Синара» завершило этап Суперлиги победой над «Университетом»Смотреть фотографии
20:27
«Был один шанс на миллион»: мобилизованный на СВО фанат «Ротора» умер в госпитале после раненияСмотреть фотографии
19:32
Волгоградец за 300 тысяч выставил на продажу старую посуду из McDonald'sСмотреть фотографии
18:50
Волжанам вынесли приговор за вылов направлявшейся на нерест рыбыСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде планируют сократить объемы тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
18:16
Краснокнижные аисты вернулись с зимовки в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:26
Пейнтбольный клуб из Волгограда обязали заплатить семье покалеченного школьникаСмотреть фотографии
17:12
«Пытался убежать»: стали известны подробности убийства мужчины на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Замначальника ИК-19 в Суровикино осужден за взятки и превышение полномочийСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцам грозит пожизненное за жесткое убийство медсестрыСмотреть фотографии
15:49
Болельщик прихватил пистолет на матч «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
Вспышку бруцеллеза обнаружили в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Бобра выловили сетью из лужи в центре города в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
В Волгоградской области введен реверсный режим на трассе Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом столкнулись Volvo и KIA Spectra: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:26
Для волгоградских дачников с 3 апреля запустят электричкиСмотреть фотографии
13:09
Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло SuzukiСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Волгоградские пенсионеры с 1 мая смогут без справок оформить льготный проезднойСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчинуСмотреть фотографии
12:48
Молодых баскетболистов приняли в управлении ФСБ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде за аферу осудили бежавшего в Парагвай ростовщика МорозоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний мостаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде астраханца осудят за насилие над 20-летней девушкойСмотреть фотографии
10:28
Первый пошел: на Волго-Донском судоходном канале открылась навигацияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде кортеж тягачей доставил два новых скоростных трамваяСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде каждый восьмой работник не прочь подшутить над коллегамиСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам обещают летнюю жару и сильные дожди на новой неделеСмотреть фотографии
 