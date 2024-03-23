В волгоградских храмах молятся о погибших в теракте в «Крокусе»

Сегодня, 23 марта, в Волгоградской области прошли первые заупокойные богослужения по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской епархии, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил заупокойную литию по погибшим в храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

По благословению митрополита заупокойная лития по безвинно убиенным в результате террористического акта была совершена в храме Александра Невского. Молитвенно почтить память погибших пришел губернатор Андрей Бочаров.









Фото: Зоя Казьмина / Волгоградская епархия