Общество

Волгоградское УФАС приструнило не слишком щедрый MegaMarket

Общество 22.03.2024 11:40
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22.03.2024 11:40


В Волгоградской управлении ФАС России 22  марта сообщили о прекращении распространения недостоверной рекламы маркетплейсом MegaMarket. По данным ведомства, в организации добровольно исполнили предписание. 

Напомним, ранее в УФАС сообщали о том, что с жалобой на работу маркетплейса обратился житель Волгограда. В частности, мужчину возмутила массовая рассылка сообщений MegaMarket, где анонсировались скидки на все товары. Однако при оформлении покупки волгоградец столкнулся с проблемой – выяснилось, что далеко не все товары участвовали в акции. 

Проведя анализ поступившей ситуации, в Волгоградском УФАС рекламу маркетплейса признали недостоверной и выдали предписание об устранении нарушений. 

Рекламодатель в ходе дела занял такую позицию, что Закон о рекламе, в том числе запрет на недостоверную рекламу, на данный случай не распространяется в связи с тем, что все смс содержали персональные промокоды и являлись индивидуальными предложениями, а вовсе не рекламой, так как реклама всегда адресуется неопределённому кругу лиц. Однако, получив решение и предписание антимонопольного органа, маркетплейс пересмотрел свой подход и устранил допущенное нарушение рекламного законодательства, – уточнили сегодня в ведомстве. 

ООО «Маркетплейс» сообщило УФАС, что прекратило распространение незаконной рекламы, содержащей утверждение о том, что скидки представляются «на любые покупки». Обществом был издан соответствующий приказ, а сотрудникам антимонопольного органа даже  предоставили примеры распространяемых в настоящее время рекламных смс.

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