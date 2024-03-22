Волгоградское УФАС приструнило не слишком щедрый MegaMarket

В Волгоградской управлении ФАС России 22 марта сообщили о прекращении распространения недостоверной рекламы маркетплейсом MegaMarket. По данным ведомства, в организации добровольно исполнили предписание.

Напомним, ранее в УФАС сообщали о том, что с жалобой на работу маркетплейса обратился житель Волгограда. В частности, мужчину возмутила массовая рассылка сообщений MegaMarket, где анонсировались скидки на все товары. Однако при оформлении покупки волгоградец столкнулся с проблемой – выяснилось, что далеко не все товары участвовали в акции.

Проведя анализ поступившей ситуации, в Волгоградском УФАС рекламу маркетплейса признали недостоверной и выдали предписание об устранении нарушений.

– Рекламодатель в ходе дела занял такую позицию, что Закон о рекламе, в том числе запрет на недостоверную рекламу, на данный случай не распространяется в связи с тем, что все смс содержали персональные промокоды и являлись индивидуальными предложениями, а вовсе не рекламой, так как реклама всегда адресуется неопределённому кругу лиц. Однако, получив решение и предписание антимонопольного органа, маркетплейс пересмотрел свой подход и устранил допущенное нарушение рекламного законодательства, – уточнили сегодня в ведомстве.

ООО «Маркетплейс» сообщило УФАС, что прекратило распространение незаконной рекламы, содержащей утверждение о том, что скидки представляются «на любые покупки». Обществом был издан соответствующий приказ, а сотрудникам антимонопольного органа даже предоставили примеры распространяемых в настоящее время рекламных смс.