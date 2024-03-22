В Волгоградской области ищут подрядчика для ремонта дороги «Иловля — Ольховка — Камышин». Специалистам предстоит привести в порядок участок автотрассы протяжённостью 16,3 километра на территории Ольховского района, а также подъездную дорогу к селу Гусевка длиной ещё порядка 4 километров. Исполнитель будет определён по итогу открытого аукциона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, строителям предстоит демонтировать старый асфальт, укрепить основание дороги и уложить новое двухслойное покрытие. Наиболее повреждённые участки проезжей части будут укреплены щебнем.

На капитальный ремонт автотрассы региональные власти выделили 352 млн рублей. Ещё порядка 60 млн будет направлено на восстановление подъездной дороги к селу Гусевка.

Отметим, заявки от подрядных организаций принимаются до 10 апреля. Итоги аукционов должны быть подведены ещё через несколько дней.