Общество

В Ольховском районе Волгоградской области отремонтируют дороги за 383 млн рублей

Общество 22.03.2024 14:45
0
22.03.2024 14:45

В Волгоградской области ищут подрядчика для ремонта дороги «Иловля — Ольховка — Камышин». Специалистам предстоит привести в порядок участок автотрассы протяжённостью 16,3 километра на территории Ольховского района, а также подъездную дорогу к селу Гусевка длиной ещё порядка 4 километров. Исполнитель будет определён по итогу открытого аукциона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, строителям предстоит демонтировать старый асфальт, укрепить основание дороги и уложить новое двухслойное покрытие. Наиболее повреждённые участки проезжей части будут укреплены щебнем.

На капитальный ремонт автотрассы региональные власти выделили 352 млн рублей. Ещё порядка 60 млн будет направлено на восстановление подъездной дороги к селу Гусевка.

Отметим, заявки от подрядных организаций принимаются до 10 апреля. Итоги аукционов должны быть подведены ещё через несколько дней.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.03.2024 18:04
Общество 22.03.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 17:46
Общество 22.03.2024 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 17:14
Общество 22.03.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 16:51
Общество 22.03.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 16:37 Реклама
Общество 22.03.2024 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.03.2024 15:44
Общество 22.03.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 15:33 Реклама
Общество 22.03.2024 15:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.03.2024 15:30
Общество 22.03.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 14:31
Общество 22.03.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 13:34
Общество 22.03.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 13:17
Общество 22.03.2024 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 12:25
Общество 22.03.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 11:45
Общество 22.03.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 11:40
Общество 22.03.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2024 11:05
Общество 22.03.2024 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
Знак свыше: мэрия разъяснила волгоградцам особенности скоростного режима на Астраханском мостуСмотреть фотографии
17:14
Под Волгоградом суд оценил тягу сельчанина к «коллекционированию» коноплиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде безработный идет под суд за пьяную езду на Ford MustangСмотреть фотографии
16:37
На форуме «Образование – 2024» рассказали, как стать нефтяникомСмотреть фотографии
15:44
В Среднеахтубинском районе «серые» ассенизаторы превращают леса в фекальные болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Волгоградский технологический колледж представил лучшие наработки на форуме «Образование-2024»Смотреть фотографии
15:30
Маршрут троллейбуса №15а продлят в Волгограде до ул. Восточно-КазахстанскойСмотреть фотографии
15:16
Установивший газовую колонку иностранец едва не загубил семью в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Ольховском районе Волгоградской области отремонтируют дороги за 383 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде тянут 50-километровый трубопровод к поселку СолнечныйСмотреть фотографии
14:27
«Время денег»: ПСБ и Академия ПСБ впервые провели для волгоградцев серию финансовых игрСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде центр УФНС для должников переехал на новый адресСмотреть фотографии
13:34
Чиновники обещают волгоградцам найти перевозчиков на сельские маршрутыСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде заменили 12 метров теплосети на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
12:25
На кинувшего волгоградцев «канализационного» афериста могут завести делоСмотреть фотографии
11:51
Поджигавший квартиры волгоградцев пироман избежит срока из-за головыСмотреть фотографии
11:45
В Суровикино задержали больного туберкулезом, сбежавшего из больницыСмотреть фотографии
11:40
Волгоградское УФАС приструнило не слишком щедрый MegaMarketСмотреть фотографии
11:05
Но вы держитесь: под Волгоградом скорая и школьные автобусы не могут добраться в поселок из-за разбитых дорогСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Иномарка под Волгоградом протаранила забор, водитель погиб на местеСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом фермер пытается взыскать с сетевиков 28,7 млн рублей за сгоревший урожайСмотреть фотографии
10:22
Труп пропавшего 19 марта рыбака нашли на берегу под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:02
Экс-заключенный рассказал о странном полете в волгоградской колонии № 9: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Прокуратуру заинтересовала контуженная дорожным знаком школьница из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Волгоградцам пообещали резкое потепление в ближайшие суткиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградская облдума готовит особое поручение КСП регионаСмотреть фотографии
07:40
В Волгоградской области перевозчики массово уходят с сельских маршрутовСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом мамам двух погибших участников СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде после зимы «проклюнулись» самокатчикиСмотреть фотографии
20:20
Следователи по заданию Бастрыкина изучили быт 84-летней жительницы Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
 