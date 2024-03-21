Общество

МЧС предупредило о беспилотниках в четырех районах Волгограда

Общество 21.03.2024 15:31
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21.03.2024 15:31


Сегодня, 21 марта, волгоградцев просят сохранять спокойствие при виде беспилотных аппаратов в небе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, это проводятся плановые полеты с целью аэрофотосьемки территорий, наиболее подверженных угрозе пожаров. 

- Плановые полеты запланированы в Красноармейском,  Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах города Волгограда. Все необходимые разрешения для проведения полетов имеются, - заявили в ведомстве.

Напомним, что в Волгоградской области с 28 декабря 2022 года запрещено использование беспилотных воздушных судов всех видов независимо от их массы. Использовать дроны можно только в определенных целях и при наличии специального разрешения. Нарушителям грозят крупные штрафы.  

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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