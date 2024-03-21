Главное

Газовики предлагают волгоградцам удобные способы заключения договора на техобслуживание

Главное 21.03.2024 12:49
0
21.03.2024 12:49


Для удобства жителей законодательством предусмотрена возможность заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных дома (МКД) через управляющую компанию от имени всех собственников. Для этого жителям МКД необходимо выбрать в протоколе общего собрания свою управляющую компанию, которая будет являться заказчиком по договору и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. 
Это очень комфортный способ заключения договора, так как экономит время собственников – на один МКД с управляющей компанией заключается один договор на все квартиры. При этом управляющая компания берет на себя все необходимые обязанности по оформлению договора с газовой компанией от имени собственников. 
Такой подход к заключению единого договора с управляющей компанией дает возможность выполнить работы по обслуживанию газового оборудования во всем МКД, в том числе у собственников жилья, игнорирующих заключение договоров, что позволит обеспечить безопасность всех граждан, проживающих в МКД.
Данные виды работ могут выполняться подрядными организациями. У сотрудников этих компаний обязательно наличие доверенности от ООО «Газпром газораспределение Волгоград», а также удостоверения от своей компании. 
Волгоградцам напоминают, что наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования – это залог безопасности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
20.03.2024 16:10
Главное 20.03.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Главное
19.03.2024 18:40
Главное 19.03.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Главное
18.03.2024 10:57
Главное 18.03.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Главное
18.03.2024 08:06
Главное 18.03.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Главное
15.03.2024 14:38
Главное 15.03.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Главное
14.03.2024 10:32
Главное 14.03.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Главное
12.03.2024 15:37
Главное 12.03.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Главное
12.03.2024 13:08
Главное 12.03.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Главное
11.03.2024 10:49
Главное 11.03.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Главное
07.03.2024 11:56
Главное 07.03.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Главное
06.03.2024 18:35
Главное 06.03.2024 18:35
Комментарии

0
Далее
Главное
06.03.2024 15:09
Главное 06.03.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Главное
03.03.2024 15:58
Главное 03.03.2024 15:58
Комментарии

0
Далее
Главное
27.02.2024 10:52
Главное 27.02.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Главное
27.02.2024 06:36
Главное 27.02.2024 06:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
МЧС запустило беспилотники в четырех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде нашли решение проблемы с нехваткой онкологовСмотреть фотографии
14:07
А сам весь в белом. Хозяин аквапарка Газарян в суде обличал СК, адвоката и отца погибшего мальчикаСмотреть фотографии
13:22
Для управления потоками пациентов в онкодиспансере Волгограда внедрили умную системуСмотреть фотографии
13:06
Росприроднадзор запретил саратовскому МУП травить Волгу нечистотамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличныхСмотреть фотографии
12:41
Вызвал убийцу на дом. Опубликовано видео из квартиры жестоко зарезанного волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Сборщика мебели обязали выплатить 25 млн рублей за сгоревший дотла цех в ВолжскомСмотреть фотографии
12:10
В Саратовской области мужчина 16 лет считался мертвым, но все-таки «воскрес»Смотреть фотографии
12:00
«Торчал из земли»: в Волгоградской области собачник нашел артиллерийский снарядСмотреть фотографии
11:30
Дело блогера Алены Агафоновой в Волгограде могут рассмотреть в особом порядкеСмотреть фотографии
11:14
Бросившую дымовую шашку волгоградку осудят за срыв выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Экс-начальница отделения Почты России за месяц вынесла 753 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом посиделки с безработным обернулись кровавой бойнейСмотреть фотографии
10:45
В Елани Волгоградской области из-за аварии на водозаборе на сутки ввели режим ЧССмотреть фотографии
10:41
На ул. Николая Отрады в Волгограде оперативно заменят участок теплосетиСмотреть фотографии
10:21
Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
«Красный Октябрь» взял золото в региональном турнире по мини-футболуСмотреть фотографии
09:23
Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходныхСмотреть фотографии
09:01
УФСБ: задержан волгоградец, причастный к крупным поставкам наркотиков в регионСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензинСмотреть фотографии
06:51
«Предложили еще помолиться»: в новой больнице под Волгоградом не нашлось лекарств для 84-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» разгромило клуб из МайкопаСмотреть фотографии
21:02
Кто ищет, тот всегда найдет: Волгоградстат отрапортовал о снижении цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
20:20
Приставы в Волгограде выявили фальшивый исполлист на 26 млн рублейСмотреть фотографии
19:37
В центре Городища на месте снесенного 22-летнего недостроя появилось болотоСмотреть фотографии
19:05
Уровень воды в Волге поднялся в районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
В больнице №25 Волгограда откроют урологическое отделениеСмотреть фотографии
18:03
Реконструкцию ЦУМа в Волгограде доверили проверенной компанииСмотреть фотографии
17:57
Самые меткие стрелки из боевого оружия съехались в ВолгоградСмотреть фотографии
 