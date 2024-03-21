



Для удобства жителей законодательством предусмотрена возможность заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных дома (МКД) через управляющую компанию от имени всех собственников. Для этого жителям МКД необходимо выбрать в протоколе общего собрания свою управляющую компанию, которая будет являться заказчиком по договору и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Это очень комфортный способ заключения договора, так как экономит время собственников – на один МКД с управляющей компанией заключается один договор на все квартиры. При этом управляющая компания берет на себя все необходимые обязанности по оформлению договора с газовой компанией от имени собственников.

Такой подход к заключению единого договора с управляющей компанией дает возможность выполнить работы по обслуживанию газового оборудования во всем МКД, в том числе у собственников жилья, игнорирующих заключение договоров, что позволит обеспечить безопасность всех граждан, проживающих в МКД.

Данные виды работ могут выполняться подрядными организациями. У сотрудников этих компаний обязательно наличие доверенности от ООО «Газпром газораспределение Волгоград», а также удостоверения от своей компании.

Волгоградцам напоминают, что наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования – это залог безопасности.



