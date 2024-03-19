Количество речных рейсов «Волгоград – Культбаза» увеличат вдвое с 20 марта





Речные рейсы трамваев «Волгоград – Культбаза» увеличат вдвое с 20 марта в связи с ростом сезонного пассажиропотока. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, число рейсов увеличится с 16 до 34 в неделю.

- С 20 марта по средам, пятницам и воскресеньям количество рейсов увеличивается вдвое с 4 до 8 в день, - рассказали в мэрии. - По субботам число рейсов, совершаемых речными трамвайчиками, возрастает с 4 до 10. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте ООО «Пассажирский порт «Волгоград».

Помимо этого, продолжает работать и круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский», по которому ежедневно совершается по 10 рейсов. Маршрут позволил беспрерывное сообщение с островной частью Кировского района. С наступлением необходимых гидрологических условий речной транспорт выйдет и на другие маршруты.