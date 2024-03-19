



18 марта в Волгограде официально начался месячник по благоустройству. Городские службы приступили к полномасштабным работам по уборке улиц, парков и скверов. Внести свою лепту в наведение порядка смогут и рядовые жители областного центра. По информации властей, 20 апреля пройдёт традиционный общегородской субботник.

- Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты в части наведения порядка на закрепленных территориях, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Помимо уборки общественных территорий, власти обещают пополнить зелёный фонд города 800 саженцами деревьев. Не обойдут вниманием специалисты повреждённые скамейки и урны. Кроме того, в порядок должны быть приведены цоколи многоэтажных зданий.

Также власти обещают в течение весны вывести с территории города порядка 9 тыс. тонн мусора, ликвидировав таким образом наиболее проблемные точки несанкционированного скопления отходов.