Общество

Десятки парков, скверов и улиц: волгоградцев приглашают на общегородской субботник

Общество 19.03.2024 06:48
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19.03.2024 06:48


18 марта в Волгограде официально начался месячник по благоустройству. Городские службы приступили к полномасштабным работам по уборке улиц, парков и скверов. Внести свою лепту в наведение порядка смогут и рядовые жители областного центра. По информации властей, 20 апреля пройдёт традиционный общегородской субботник.

- Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты в части наведения порядка на закрепленных территориях, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Помимо уборки общественных территорий, власти обещают пополнить зелёный фонд города 800 саженцами деревьев. Не обойдут вниманием специалисты повреждённые скамейки и урны. Кроме того, в порядок должны быть приведены цоколи многоэтажных зданий.

Также власти обещают в течение весны вывести с территории города порядка 9 тыс. тонн мусора, ликвидировав таким образом наиболее проблемные точки несанкционированного скопления отходов.

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