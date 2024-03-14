Волгоградскую молодежь возьмут на воспитание в центр «ВОИН»

В Волгоградской области на базе комплекса «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А.М. Числова в Среднеахтубинском районе готовится к открытию отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «‎ВОИН». О подготовке к открытию сегодня шла речь в ходе встречи губернатора региона Андрея Бочарова с директором Центра Игорем Казарезовым.

– Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» создан по поручению президента РФ, – сообщили в администрации региона. – Волгоградская область вошла в число пилотных территорий, где организуют отделения Центра.

Напомним, что в «Юном ястребе» уже работают авиационный и конный клубы. В настоящее время здесь также возводят инфраструктуру под оборонно-спортивный лагерь «Авангард». По решению Андрея Бочарова здесь также расположится региональный казачий центр.

12 марта с участием Андрея Турчака в «Юном ястребе» запустили газоснабжение. Благодаря этому объекты комплекса будут работать круглогодично и принимать в разы больше курсантов.