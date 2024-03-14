Волгоградским студентам проиндексировали стипендии на 71 рубль

Индексацию стипендий провели в Волгоградской области в 2024 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, которое вступает в силу с 1 января этого года, в 1,045 раза вырастут академические и социальные стипендии в вузах и в государственных профессиональных образовательных организациях региона.

Так, базовый норматив для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в этом году составит 1641 рубль. Это на 71 рубль больше, чем было в 2023 году. Тогда стипендии проиндексировали в 1,055 раза.



Справедливости ради надо отметить, что в волгоградских университетах и академиях самостоятельно увеличивают размер стипендий для своих студентов, исходя из своих возможностей. В среднем их размер в прошлом году был немногим выше 2 тысяч рублей. При этом отличники и те, кто сдавал сессию на четверки и пятерки, получали право на повышенное пособие – до 3 тысяч рублей.

