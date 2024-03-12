Облсуд засилил суровый приговор топ-менеджеру Сергею Гирсову в Волгограде





Сегодня, 12 марта, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность решения Центрального районного суда по делу бывшего управляющего филиала «Автоградбанка» Сергея Гирсова. Ранее судом первой инстанции Гирсов был признан виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Приговор – 7,5 лет колонии строгого режима – суровым сочла защита бывшего топ-менеджера.

По данным из открытых источников, Сергей Гирсов являлся начальником Волгоградского филиала АО «Автоградбанк» с 2012 года, а в 2020-м, как следует из материалов уголовного дела, он решился на крупную махинацию.

Так, весной 2020 года Гирсов договорился с руководителями коммерческой фирмы о передаче денег якобы для решения вопроса о прекращении в отношении организации налоговых проверок. Средства, по его словам, предназначались сотрудникам ФНС России и ОЭБиПК УМВД России. На самом же деле управляющий банка и не планировал их передавать, а по факту не имел и необходимых связей в указанных структурах. Тем не менее, с декабря 2020 года по март 2021-го Гирсов получил от фирмы 1 млн 700 тысяч рублей.

Весной 2021 года управляющий банка предложил тем же лицам передать взятку сотруднику налоговой службы для решения вопроса о непривлечении к ответственности фирмы за налоговое правонарушение. В конечном счете должностному лицу через Гирсова было передано 3 млн 795 тысяч рублей. Но и тут коммерсантов обманули – к ответственности их все-таки привлекли.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Центральный районный суд признал Сергея Гирсова виновным по двум статьям Уголовного Кодекса РФ – три эпизода мошенничества в крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и покушение на данное преступление, назначив ему семь с половиной лет колонии строгого режима. Однако, не согласившись с приговором, защита Гирсова обжаловала приговор.

– Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор Центрального районного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе облсуда.