В Центральном районе Волгограда возобновили подачу горячей воды и тепла





В Волгограде устранили аварию на теплосетях, в результате которой часть домов в Центральном районе 11 марта осталась без отопления и горячей воды. Как сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения», подача ресурса возобновлена в полном объеме.

– Специалисты ресурсоснабжающей организации завершили восстановительные работы на сетях котельной ТДиН в Центральном районе Волгограда, – сообщили в компании. – К настоящему моменту в котельной восстановлен нормативный температурный режим, подача ресурса потребителям возобновлена в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центральном районе Волгограда без горячей воды и отопления остался ряд домов из-за аварии на сетях котельной ТДиН.