Общество

В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетях

Общество 11.03.2024 12:43
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11.03.2024 12:43


В Центральном районе Волгограда сразу несколько аварийных бригад «Концессий теплоснабжения» устраняют технологическое нарушение на теплосети. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на сетях котельной ТДиН. 

Специалисты ведут работы по локализации поврежденного участка теплосети, после чего приступят к восстановительным работам, – сообщили в пресс-службе компании. – В распоряжении специалистов имеется вся необходимая специализированная техника для проведения обследований и устранения повреждений. 

На время проведения работ временно ограничена подача ресурса ряду потребителей Центрального района. 

По завершении восстановительных работ подача ресурса потребителям возобновится в полном объеме, – уточняют «Концессиях».


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