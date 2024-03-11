В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетях

В Центральном районе Волгограда сразу несколько аварийных бригад «Концессий теплоснабжения» устраняют технологическое нарушение на теплосети. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на сетях котельной ТДиН.
– Специалисты ведут работы по локализации поврежденного участка теплосети, после чего приступят к восстановительным работам, – сообщили в пресс-службе компании. – В распоряжении специалистов имеется вся необходимая специализированная техника для проведения обследований и устранения повреждений.
На время проведения работ временно ограничена подача ресурса ряду потребителей Центрального района.
– По завершении восстановительных работ подача ресурса потребителям возобновится в полном объеме, – уточняют «Концессиях».